Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam eden Naz-Naz’a başarılar dileyen önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Abbasoğlu, Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında alınan 3 puan için tebrik ederek, "Hepinizin bizler için ayrı ayrı çok büyük değeri var. Deplasmanda almış olduğunuz bu güzel galibiyet sizlerin ne kadar büyük bir takım olduğunuzu bizlere tekrar gösterdi. İnşallah Hafta sonu Nazilli’de oynayacağınız Şanlıurfaspor maçından da alacağınız 3 puan bizleri daha çok mutlu edecek. Başta Teknik ekibimiz olmak üzere herkese başarılar dilerim" dedi.



Takıma baklava jestinde bulunan Erkan Abbasoğlu’na teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, "Arkadaşlar hepinize sonuna kadar güveniyoruz. Arnavutköy deplasmanından almış olduğunuz 3 puan ile bizlere bayram yaşattığınız için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Artık bu maçı unutup Şanlıurfaspor maçını düşünmeye başladığınız gözlerinizden okuyabiliyorum. İyi günde kötü günde hep beraberdik ve ben sizler ile beraber olmaya elimden geldiğince devam edeceğim. Şanlıurfaspor maçından alacağınız 3 puan ile bizlere 2. Bir bayramı yaşatacağınızı unutmayın. Tüm takımımıza başarılar dilerim" diye konuştu.



Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.