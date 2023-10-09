Tüm Nazilli halkını yapılacak etkinliklere davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 86 yıl önce olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla Gazi’yi karşılayacaklarını ifade etti.



Bu yılki etkinliklerde hem duygulu hem de gururlu anlar yaşanacağını söyleyen Başkan Özcan; “Bu yıl hem Atamızın Anıtkabir’de sergilenen makam aracının bir benzeri içerisinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Yüzbaşı Cevdet’in balmumu heykeli ile birlikte ilçemize gelecek. Ayrıca Tire Bandosu’nun gösterileri ve Gıdı Gıdı Treni gezisi ile unutulmaz bir yıldönümü olacak. 9-10 ve 11 Ekim’de üç gün boyunca Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumumuz yapılacak. Dolu dolu geçecek kutlamalara yoğun bir katılım bekliyoruz” dedi.



9 Ekim Pazartesi günü saat 19.37’de ise Belediye Meydanı’nda Grup Katre ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri verecek.