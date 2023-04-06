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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından toplam 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.B.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında bir kişiyi hunharca bıçaklayarak öldüren sanık: "Görev icabı bana adamı öldürme telkini geldi"

Sokak ortasında bir kişiyi hunharca bıçaklayarak öldüren sanık: "Görev icabı bana adamı öldürme telkini geldi"

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