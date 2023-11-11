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Nevşehir Belediyespor’da hafta sonu oynanacak olan Orduspor müsabakası öncesinde iş insanları Cemil Çöloğlu ve Caner Demir tarafından teknik heyet ve oyunculara moral yemeği verildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Orduspor 1967 A.Ş ile karşılaşacak.

Yarın oynanacak olan müsabaka öncesinde Nevşehirli iş insanları Cemil Çöloğlu ve Caner Demir tarafından kırmızı beyazlı takıma moral yemeği verildi.

Yemeğe, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte kırmızı beyazlı oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanları katıldı.