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Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet ile aynı yaşta olan asırlık çınarları ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi Ali Fidan, eşi Prof. Dr. Fatma Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, 1923 doğumlu Saadet Kılıç ve Makbule Dalcı’yı evlerinde ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Ziyarette, asırlık çınarların ellerini öperek bir süre sohbet eden Vali Fidan ve beraberindekiler birlikte fotoğraf çektirdikleri Kılıç ve Dalcı’ya hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

Belediye Başkanı Savran, “Cumhuriyetimizle yaşıt olan sizin gibi büyük çınarları ziyaret etmek, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Siz kıymetli büyüklerimiz, varlığınız ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe ışık tutan değerlerimizsiniz. Size sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.” dedi.