Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, 180. Polis Haftası kapsamında New York Polis Teşkilatı’nda (NYPD) görev yapan Türk, Pakistanlı ve Müslüman polisleri Türkevi’nde ağırladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye'de bu yıl 180'incisi kutlanan Polis Haftası, ilk kez New York'ta anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Türk, Pakistanlı ve Müslüman polisleri Türkevi'nde ağırladı.

İlk kez düzenlenen etkinlikte, bu buluşmanın gelenekselleştirilmesi hedeflendi.

Başkonsolos Yazal, “Umarım bu yıl bir geleneği başlatıyoruz. Türkevi, dostluk ve paylaşımın merkezi” diyerek etkinliğin her yıl büyümesini dilediğini belirtti.

NYPD Dedektifi Uğur Bek ise çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, “Harika bir etkinlikti, gelecek yıllar için sabırsızlanıyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Türk polisler, Türk ve Amerikan bayraklarını göğüslerinde taşıyarak iki kültür arasında köprü kurduklarını ifade etti. Türkevi’ndeki buluşma NYPD’li Türk polislerin gurur ve dayanışma anlarına sahne oldu.

NYPD’de 9 yıldır görev yapan Dedektif Egemen Aydın, 20 aylık bir bebeğin hayatını kurtardığı anısını paylaşarak, “O anı unutamam” dedi.

Kadın dedektiflerden Sibel Yılmaz ise İngilizce bilmeden ABD’ye gelip NYPD’ye katılan hikayesiyle “Hiçbir şey imkansız değil, yeter ki isteyin.” diyerek katılımcılara ilham verdi.