Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Çalı Yolu'nda, belediye tarafından yürütülen yol bakım ve temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ekipleri, yol üzerindeki bozuklukları onararak sürücülerin daha rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmalarını yaparken bu süreçte trafik akışının en az düzeyde etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığı da görülüyor. Yol üzerinde yapılan temizlik çalışmaları hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Çalı Yolu'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgedeki ulaşımın daha rahat ve güvenli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Belediye, ilerleyen dönemlerde de benzer çalışmalarla Nilüfer'in her köşesini daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.