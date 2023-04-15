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Emniyet Genel Müdürü, Ankara’da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi

Emniyet Genel Müdürü, Ankara’da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, tespit edilen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

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