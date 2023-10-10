Sosyal Belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkiye’deki ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel öncülüğünde Kuşadası’nda öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik geçen yıl verilen ücretsiz akşam yemeği hizmeti bu yıl da başladı. ARYA AŞ’nin Gazibeğendi tesislerindeki yemekten üniversite öğrencileri hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında faydalanabilecek.

BAŞKAN ÖMER GÜNEL’E TEŞEKKÜR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm İşletmeciliği son sınıf öğrencisi Emre Gök, geçen yıl da ücretsiz akşam yemeği uygulamasından faydalandığını belirterek, “Türkiye’deki ekonomik şartlar biz öğrencilerin bütçesini olumsuz yönde etkiledi. Başkanımız Ömer Günel, bizlere gerçekten çok önemli bir destek verdi. Başkanımıza her zaman öğrencilerin yanında olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Turizm Rehberliği 3. Sınıf öğrencisi Mısra Yetkin ise, “Ben Kuşadası’na okumak için şehir dışından geldim. Ekonomik şartlar öğrencileri gerçekten çok zorluyor. Burada ücretsiz verilen akşam yemeği bütçemize katkı yapıyor. Ayrıca çok sıcak ve samimi bir ortam var” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Üniversite eğitimi için kentimize gelen geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarım bizler için büyük önem taşıyor. Onların yaşadığı ekonomik sorunları bir nebze olsun hafifletebiliyor ve yüzlerini gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman öğrenci dostu bir kent olacağız” diye konuştu.