CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı açıklamasında şunları bildirdi: "Bir il başkanı düşünün ki; kendi partisinin büyükşehir meclis üyelerini töhmet altında bıraksın. Bir il başkanı düşünün ki; kendi partisinin ihtisas komisyonu üyelerine atılan iftiralara çanak tutsun. Adeta emeklerinin, çabalarının üzerinde tepinsin. İşte AKP il başkanı bugün tam da bunu yapmış. Gökhan Ökten, Aydın siyaset tarihine; kendi meclis üyelerini yarı yolda bırakan, savunmaktan aciz bir il başkanı olarak geçmiş.

Ne acı o meclis üyelerine ki kendi örgütlerine, örgüt yönetimlerine güvenip de siyaset yapmıyorlar. Ne acı o meclis üyelerine ki bir il başkanımız var diyorlar.

AKP’nin değerli meclis üyeleri; meğer sizin bir il başkanınız yokmuş. Meğer şu eski popüler tabirle il başkanınız kâğıttan kaplanmış. İnsan gerçekten yüz yüze gelmeye çekinir böyle bir durumda kendi örgütüyle. Demeyecekler mi sana “Sayın Başkan ne diyorsun sen? Bizim neyle suçlandığımızın farkında mısın?”

"Açık konuş; ya da maksadımı aştım, müdahale etmeliydim deyip kamuoyu önünde bütün meclis üyelerinden özür dile!!! Bu meclis kararlarını oy birliğiyle alıyor, alın teri döküyor, affedin, müdahale etmedim, aciz kaldım" de.

Bu meclisin itibarını, onurunu, sen lekeleyemezsin. Bu kadar meclis üyesinin şerefinin iki paralık edilmesine çanak tutamazsın. Bu meclis üyeleri senden bunun hesabını sorar.

Aydın halkı “hoop hemşehrim, yavaş ol” der! Haa gelelim; şu kendi ilçe seçmenlerinin oylarına, emeklerine ihanet eden belediye başkanları meselesine. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kentin 17 ilçesine, dün de bugün de, yarın da, hizmet oldu yağdı, yağmaya da devam ediyor. Biz Nazilli’ye yolladığınız o bir tanecik fiyonklu iş makinesinden İncirliova’ya da gelir diyorduk, gele gele çöp tenekesi geldi.

Haa bir de yargıya da mı burnunu sokmaya kalktın, otur oturduğun yerde. Sen kimsin ki; Türkiye’nin en çalışkan, en dürüst belediye başkanına dil uzatmaya yelteniyorsun.

Açtırma kutuyu; Kızılay’dan girer, bakan çocuklarından tek tek çıkarım.

Haa demişsin ya belediye başkanlarının bazılarının ilçe girişlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanıyla resimleri var, iyi geçinenlerin diye. İncirliova’nın dağında taşında da vardı sayın başkan. Lafının sözünün nereye gittiğini, ne manaya geldiğini de bilmiyorsun sen.

Nereye dalsan baltayı taşa vuruyorsun.(Sen il yönetim kurulunu topla da, İncirliova Belediye Başkanı neden bize geçti de, bak bakalım ne diyecekler.)

Haa Nazilli de il oluyordu, söz verdiniz, ne oldu sayın başkan?

Sen de bu yerel seçimlerin sonucunu şimdiden biliyorsun da gece kâbusların olan seçim sonucunu itiraf etmek, açığa vurmak, senin için mümkün değil.

Ne diyelim Sayın Başkan; olmazsa seçimlere kadar sen bir tatile çık ruh sağlığın bu süreci kaldıramayacak şimdiden belli oldu.

Şimdi gelelim milletin esas gündemine; milletin esas gündemi hayat pahalılığı, milletin esas gündemi işsizlik, milletin esas gündemi AKP’nin yerle bir ettiği ülke ekonomisi. AKP Aydın milletvekili Mustafa Savaş milletin gerçek gündemine ilişkin şimdiye kadar ne zaman ağzını açtı mesela? Geçim sıkıntısıyla, yaşam mücadelesiyle günlerini geçiren halkımızın derdiyle en son ne vakit hemhal oldu? Yıllardır Aydın milletvekiliyim diye dolanıyor ama…

Sizin bu ucuz gündem değiştirme çabalarınız da nafile, millete çektirdiğiniz azabı gözünden kaçırma girişimleriniz de… Haa bu millet size belediye falan da teslim etmez, bu ülkeyi batırdığınız gibi belediyeyi de batıracağınızı gayet iyi bilir…

Bizim gündemimiz geçim sıkıntısı, bizim gündemimiz milletin tasası…"