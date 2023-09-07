Aydın’ın Yunan işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çerçevesinde il genelinde etkinlikler gerçekleştirilirken Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Aydın’ın kurtuluşunun 101. yıl anısına Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Efeler’deki tüm okullarda Yörük Ali Efe türküsü okul zili olarak çaldı. Saat 10.00’da eş zamanlı olarak tüm okullarda gerçekleştirilen etkinlikte, uyum haftası içerisinde olan birinci sınıf öğrencileri de okul bahçesine çıkarak öğretmenler ve veliler eşliğinde Aydın Zeybeği oynadı. Aydın’ın kurtuluşu olarak kabul edilen özel günde 7 Eylül’ün önemini öğrencilere ve Aydınlılara hatırlatmak ve bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitleri yad etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşarken veliler de etkinlik için teşekkür etti.

Öte yandan Yörük Ali Efe Türküsü, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul Çocuk Korosu tarafından seslendirilirken, türküye hazırlanan kliple de 7 Eylül’ün önemi tekrar hatırlatıldı.

Eş zamanlı olarak ilçe genelinde etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Geçtiğimiz yıl 7 Eylül’e atfen eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz ‘Şu Dalmadan Geçtin Mi (Yörük Ali)’ türküsünün tüm okullarımızda eş zamanlı çalınması projesini bu sene daha farklı bir boyuta taşıdık. Bugün saat 10.00 ve 14.00’te tüm okullarımızda çalınacak olan ‘Şu Dalmadan Geçtin Mi’ türküsü Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul Çocuk Koromuz tarafından seslendirildi. Bununla birlikte birde klip hazırlandı. Bu farkındalık çalışmasının amacı, Aydın’ın kurtuluşu olan bu özel günü, 7 Eylül’ü tüm öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak ve o günleri yad etmektedir” dedi.