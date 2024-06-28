Artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve giderek zorlaşmaya devam eden hayat şartları yaşamın her alanı gibi cenaze masraflarını da etkiledi.BURSA (İGFA) - Hayat pahalılığı, giyimden ulaşıma, gıdadan barınmaya hayatın her alanını etkilerken, ölüm de bu durumdan nasibini aldı. Ölmenin maliyeti bir yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Yakınlarını kaybeden aileler, yaşadıkları acıyla beraber mezar yeri, mezar taşı, kefenleme ve gassal ücretleri ile maddi bir yükü de taşımak durumunda kalıyor.

BURSA’DA ÖZEL MEZAR YERİ İSTEYENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Birçok hizmet, Mezarlıklar Müdürlüğünce ücretsiz olarak yerine getirilse de, yakınlarını Belediyelerin göstermiş olduğu mezar yeri dışında bir yere defnetmek isteyenlerin belirli bir ücret ödemeleri gerekiyor. Bursa’da en ucuz boş mezar yeri 2 bin lira bedeliyle İznik ve Yenişehir’in mahalle mezarlıkları olurken, en pahalı boş mezar yeri ise 150 bin lira bedeliyle Emirsultan Mezarlığı oldu.

MEZAR TAŞLARI 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Maliyet artışlarından dolayı mezar taşları da son bir yılda yüzde yüz zamlandı. Mermerden yapılan bir mezarın fiyatı 15 bin liradan başlıyor, malzeme ve işçiliğe göre bu rakam 150 bin liranın üstüne çıkabiliyor.

KEFEN FİYATLARI ADETA CEP YAKIYOR

Set halinde satılan kefenin fiyatı 500 liradan başlayıp bin 650 liraya kadar çıkabiliyor. Setin içerisinde genellikle kefen, eldiven, sabun, peştemal, havlu, gül suyu, sünger ve pamuk bulunuyor.

GASSAL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Belediyeler ve hastaneler gasilhane hizmetini ücretsiz verebiliyor. Yakınını kaybedip ücretini ödeyerek bir gassal ile anlaşanların ise 1000 lira ile 1500 lira arası ödeme yapması gerekiyor.