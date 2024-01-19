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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ile Ünlüce Mahalle sakinleri mahallenin ulaşım sorununa yönelik ekiplerini yönlendirerek kısa zamanda çalışmayı tamamlayan Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çine Ünlüce Mahallesi’nde Aydın BŞB’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, özellikle kötü hava koşullarında sıkıntı yaratan bozuk yollar onarılarak, mahalle sakinlerine daha sağlıklı bir ulaşım imkanı sunuldu.

“Aydın BŞB ile koordineli çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Kıvrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın taleplerine duyarsız kalmayan, mahalle sakinlerimizin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ilettikleri yol talebini kısa zamanda yerine getiren Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na Çine halkımızın yanında olduğu için çok teşekkür ederiz. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya, Çine halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.