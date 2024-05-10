Hayvansever Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri ile alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenerek tedavileri ve nekahet evreleri süren hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda konuk edilebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin büyük bir özen ve estetik anlayışı ile yapıldığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hafta sonlarında da ziyarete açıldı.

Başta çocuklu aileler olmak üzere hayvansever kent sakinleri tarafından sıklıkla ziyaret edilen merkez, bundan böyle cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın 7 günü 11.00-16.00 saatleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açmaya başladı. Yürütülen yenileme, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile estetik bir görünüme kavuşturulan merkez, keyifli ve renkli atmosferi ile de hayvan severlerin haftanın 7 günü rehabilite edilen kedi ve köpeklerle dilediğince vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet sitesinden 7/24 canlı olarak izlenebilen merkezin hafta sonlarında da ziyarete açılması hayvansever kent sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.