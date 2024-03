Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Burak Pehlivan, başlattığı "Burak Pehlivan soruları yanıtlıyor" kampanyasında kendisiyle playstation oynamak isteyen gence verdiği sözü tuttu.

"Gençler geleceğimiz"

Gençlere yönelik birçok proje açıklayan Pehlivan, yoğun seçim sürecine rağmen kendisiyle playstation oynamak isteyen İbrahim isimli gence geçtiğimiz günlerde söz vermişti. Yoğun programına rağmen İbrahim'e verdiği sözü unutmayan Pehlivan, oyun salonunda da maharetlerini gösterdi. Pehlivan'a teşekkür eden İbrahim isimli genç, "Sözünü tuttu ve geldi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlere değer verdiğini herkes söylüyordu. Bunu kendi gözlerimle de gördüm" dedi.

Her zaman gençlerin yanında olacaklarının sözünü veren Pehlivan, "Gençlerimiz için birçok proje açıkladık. Efeler'in gençlerini her platformda en üst seviyede tutmak için hazırlıklar yaptık. 1 Nisan'dan itibaren düğmeye basacağız ve verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz" diye konuştu.