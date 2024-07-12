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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Talay için taziye yayımladı. Şehidin naaşının 13 Temmuz Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğu açıklandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğu açıklandı. Pençe Kilit Operasyon bölgesindeki acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık tan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğu açıklandı Şehit ateşinin Sakarya 'ya düştüğü acı haber Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi Milli Savunma Bakanlığı Şehit Talay için taziye yayımladı Şehidin naaşının 13 Temmuz Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi

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