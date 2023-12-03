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Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler: - 1 adet otomatik bomba atar,- 70 adet bomba atar… pic.twitter.com/8HfsXzk8Au — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023

Efkan Âlâ'dan Tirilye'ye geçmiş olsun

Efkan Âlâ'dan Tirilye'ye geçmiş olsun

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, mağarada, otomatik bomba atar, 70 bomba atar mühimmatı, 18 tapa, 2 havan mühimmatı, 22 RPG-7 mühimmatı, 22 sevk fişeği, çok sayıda makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

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