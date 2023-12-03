Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, mağarada, otomatik bomba atar, 70 bomba atar mühimmatı, 18 tapa, 2 havan mühimmatı, 22 RPG-7 mühimmatı, 22 sevk fişeği, çok sayıda makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.

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