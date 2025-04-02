Son yıllarda sürdürülebilir ve çevre dostu promosyon ürünlerine olan talepteki yoğunlukla birlikte, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen promosyon ürünleri öne çıkarken, dijital baskı teknolojilerinin gelişimi, özelleştirilmiş ürünlere olan ilgiyi de hızla artıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, sahip olduğu rekabetçi fiyatlar, kaliteli üretim ve lojistik avantajları sayesinde küresel promosyon pazarında giderek daha fazla söz sahibi olmaya başladı.

Tasarım ve inovasyon konusunda başarılı adımlar atmaya devam eden yerli üreticiler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki marka bilinirliğini arttırırken, uluslararası fuarlar ve e-ticaret kanalları aracılığıyla global pazardaki paylarını genişletmeye de devam ediyor.

İstanbul, 2-5 Ekim 2025 tarihleri arasında promosyon dünyasının önemli bir buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek PROMOGIFT İstanbul, özellikle ihracat odaklı firmalar için uluslararası alıcılara doğrudan ulaşma imkanı sunacak.

2024 yılındaki son buluşmada bir önceki edisyona göre yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 67 artış gerçekleştiren PROMOGIFT İstanbul, başta Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika olmak üzere dünyanın dört bir tarafından sektör profesyonellerini ağırlayacak. Fuarda kurulacak yeni işbirlikleri ve oluşturulacak yeni ticaret kanalları sayesinde, Türkiye’nin promosyon ve kurumsal hediyelik sektöründeki ihracat potansiyeli artarken, ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlanacak.