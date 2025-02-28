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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ulu Camilerimiz 28.02.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ, “Ulu Camilerimiz” konulu sürekli posta pullarını 28 Şubat 2025 tarihinde tedavüle sundu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 28 Şubat 2025 tarihinde "Ulu Camilerimiz" konulu 10 TL, 35 TL, 100 TL ve 210 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile söz konusu pullara ait 390 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

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