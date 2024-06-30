Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Esentepe Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki çalışma alanlarını gezdi.

Burada ekiplerce gerçekleştirilen yol bakım ve onarım, park yapımı, altyapı, peyzaj düzenleme ve yaya kaldırımı onarım çalışmalarını inceleyen Arı, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki incelemeleri sırasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline karpuz ikramında da bulunan Arı’ya incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Ahmet Çöler ve Hasan İler ile bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.