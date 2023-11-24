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Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Minderin "altın adamı" olarak hafızalara yer edinen efsane güreşçi Reşit Karabacak, vefatının 3’ncü yılında Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İlk olarak Derekızık Mezarlığı’ndaki kabri başında tören ile anılan Reşit Karabacak anısına güreş turnuvası düzenlendi.

14 şehirden 300 sporcunun katıldığı etkinlikte 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kestel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, İlçe Başkanı Nesri Demir, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Turan Yavuz, Kestelspor Kulüp Başkanı Kenan Cifci, Reşit Karabacak’ın oğlu Yunus Emre Karabacak ve vatandaşlar katılım sağladı. Nefes kesen mücadelelerin ardından müsabakaları kazanan sporculara protokol tarafından madalya verildi.

Ayrıca etkinliğin şeref konuğu olan Yunus Emre Karabacak’a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından plaket takdimi yapıldı. Başkan Tanır, müsabakaya katılarak kıyasıya mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti. Başkan Tanır konuşmasında şu sözlere verdi: ‘’Minderin altın adamı olarak hafızalarımıza kazınan milli sporcumuz Reşit Karabacak ağabeyimizi vefatının üçüncü yılında rahmet ve dualarla anıyoruz. Kendisi ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz Kestel için çok önemli bir değerdi. Bu önemli değerimizi asla unutmayacağız ve Reşit Karabacak ismini her zaman yaşatacağız. Bu sebeple bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreş turnuvasını yoğun bir katılımla tamamladık. Önümüzdeki sene çok daha fazla katılımcının milli sporcumuzun anısına minderde olacağına inanıyorum."