Gözaltına alınma sürecini dakika dakika Twitter hesabından paylaşan Akkoyun bir anda ülke gündemine oturdu. Mahir Akkoyun’un Twitter sayfasından yaptığı ‘şuan gözaltına alınıyorum, güvenlik şubedeyim’ paylaşımlarına CHP kanadı ve birçok yurttaş sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

Mahir Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar.

https://twitter.com/mahirgra/status/1644198296095686661

https://twitter.com/mahirgra/status/1644201134893015040

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’da bu duruma sessiz kalmayarak sosyal medyadan Mahir Akkoyun’a destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı yaptığı paylaşımda; “Bu zor günlerin yerini bahar tadında huzurun alacağı günlere çok az kaldı” dedi.

“Bugün yaptığınız bu adaletsizliğe en çok sizin ihtiyacınız olacak”

CHP İL Başkanı Saatçı, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi, “Ekonominin sorumlusu benim demedin mi? Mitinglerde bas bas bağırmadın mı? Şimdi hangi sebeple bu görselleri tasarlayan Mahir kardeşimiz gözaltına alınıyor? 36 gün kaldı. Bugün yarattığınız adaletsizliğe en çok sizin ihtiyacınız olacak. Bizde söyleyelim, bir kez daha belirtelim. Bu zamların hepsi senin yarattığın adaletsizliğin, iş bilmez ekonomi politikalarının sebebi. Hepsi senin sayende Sn. Erdoğan. Az kaldı. Bu zor günlerin yerini bahar tadında huzurun alacağı günlere çok az kaldı.”

Haber: Cemil Ağırbaşer

