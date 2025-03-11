CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin "Meclis'te şu yasayı düzeltelim. Çünkü bu yasa ne hayvana ne de insana sağlık ve huzur verecek bir yasa" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısını gerçekleştirdi.

İç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, konuşmasında 7 Mart'ta Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana bebeğin yaşamını yitirdiğini, bugün de Erzurum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun yaralandığını anımsatarak, "Hangi belediye olursa olsun, bu yasa yürürlükte olduktan ve bu şekilde uygulandıktan sonra bu tip durumların olması kaçınılmaz." dedi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren kanunun iptali istemiyle geçen yıl Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirten Özel, düzenlemeyi eleştirdi.

"Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesini beklemeyin" diyerek iktidara çağrıda bulunan Özel, "Gelin, yeniden hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, en önemlisi veteriner hekimleri, Türkiye'deki başarılı kısırlaştırma işlerini, sahiplendirme projelerini başarmış yerel yöneticileri, hangi partide varsa çağıralım, şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim. Çünkü bu yasa ne hayvana, ne de insana sağlık ve huzur verecek bir yasa. Tutulacak tarafı yoktur. Bu konuda çağrımızı yeni Rana bebekler ölmeden iktidara bir kez daha hatırlatıyorum." dedi.

Öte yandan konuşmasında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınının üzerinde 49 gün geçtiğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "gerçek adalet" için konuyu sürekli gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.