Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye’nin hayvancılık politikalarını eleştirerek, vatandaşın ucuz ete ulaşamadığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, AK Parti iktidarının hayvancılığa destek vermek yerine ithalata öncelik tanıdığını belirterek, bu yanlış politikalar sonucunda ülkenin hem kırmızı et, hem de yem konusunda dışa bağımlı hale geldiğini ifade etti.

AK Parti döneminde bugüne kadar 7,2 milyon büyükbaş, 3,2 milyon küçükbaş ve 423 bin ton kırmızı et ithalatı yapıldığını anımsatan Milletvekili Ün, “Tüm bu ithalata rağmen sorun çözülemedi, aksine ithalat daha da arttı. Hayvancılığı desteklemek yerine ithalatı tercih eden bu anlayış yüzünden bugüne kadar 12,3 milyar dolar döviz ödendi. Ramazan ayında bile vatandaşın sofrasına ithal et koymak zorunda kalan bu hükümet, başarısız tarım ve hayvancılık politikalarıyla halkı giderek fakirleştirdi” dedi.

"ET FİYATLARI NEDEN UÇTU?"

Ün, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yeterince desteklenmediğini ve yem fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde arttığını belirterek, “Türkiye’de yıllık 27-28 milyon ton hazır yem üretiliyor, ancak bunun hammaddesinin yarısından fazlası ithal ediliyor. Geçtiğimiz yıl 14,5 milyon ton yem hammaddesi ithal edildi. Hayvan ithal, yem ithal, çoban bile ithal ama sorsanız yerli ve milli tarım yapıyoruz. AKP’nin tarım politikaları yüzünden ülke hayvancılığı çöküşün eşiğinde” diye konuştu.

Ocak ayında 136 bin büyükbaş, 8 bin küçükbaş hayvan ve 7 bin ton kırmızı et ithal edilerek Ramazan ayına girildiğini hatırlatan Ün, sadece yılın başında 263 milyon dolar ödeme yapıldığını belirtti. “Aynı AKP, emekliye bayram ikramiyesi olarak 4 bin lira verecek. Bugün 4 bin lira ile ancak 6 kilo et alınabiliyor. Emekliye reva gördükleri bu! Emeklinin sofrasına et koymaması için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

"BAYRAMDAN SONRA ET 1.000 TL OLABİLİR"

Ün, et fiyatlarının bayramdan sonra hızla yükseleceğine dikkat çekerek, “Şu an ithalatla kesim fiyatlarını dengelemeye çalışıyorlar ama bu çok tehlikeli bir süreç. Yaz aylarında milyonlarca turist gelecek, ayrıca bu yıl kuraklık nedeniyle yeterli ot olmayabilir. Bu da hayvancılık maliyetlerini artıracak ve et fiyatları yaz aylarında 1.000 TL’ye ulaşabilir. Ne kadar baskılamaya çalışsalar da maliyetler ortada ve bu fiyatlara yansıyacak” dedi.

Son olarak, hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesi için ithalata bağımlı politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Ün, “Türkiye’de hayvancılığın düze çıkması için önce AKP’den kurtulmamız, ardından hep birlikte üretime dayalı bir modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Çiftçilerimiz için güzel günler yakın” dedi.