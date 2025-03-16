Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen drenaj ve sulama kanalları temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemekiçin yapılan çalışmaların son adresi Hendek’in Ortaköy Mahallesi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü drenaj ve sulama kanalları temizliğine tüm hızıyla devam ediyor.

Tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların adresi ise bu kez Hendek’in Ortaköy Mahallesi oldu.

Yıl içerisinde oluşan ani ve şiddetli yağışlar sonucundatarım arazilerinde oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kanallarda temizleme işlemi gerçekleştiriyor.

Kanallardaki fazla suyun tahliyesiyle birlikte aynı zamanda üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanılan kanalların temizlenmesinden çiftçi ve mahalle eşrafı oldukça memnun.

Çalışmalarla ilgili konuşan Ortaköy Mahalle Muhtarı Serkan İpekçi, Büyükşehir'de kanalın açılması için sözlü ve yazılı dilekçeleri olduğunu belirterek, "Görüşmelerimiz sonrasında kanal açma makinesi şu anda arazimizde çalışıyor. Bizim arazimiz düz bir arazi olduğu için drenaj kanallarının önemi çok büyük. Sel meydana geldiğinde bütün araziler su altında kalıyor. Drenajların yapılması arazilerin su altında kalmasını büyük oranda azaltmış olacak. Çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

“DRENAJ ÜRÜN HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR”

Konuşmasında ürünlerdeki hastalığa vurgu yapan çiftçi Cahit Yar, “Sel bastığı için her tarafı su basıyordu. Fakat bu proje gerçekleştirildikten sonra ovalarımız, tarlalarımız sel bastığında daha az oranda su altında kalacak. Hayvanlarımız da bu sayede otlamış oluyor. Burada eskiden fındık, domates ve kabak yetişiyordu. Su gitmeyince fındıkların köküne kadar su iniyor, kurt giriyor ve hastalık oluyordu. Fakat her tarafımızda drenaj olduğunda bu hastalık ortadan kalkıyor” dedi.

Çalışmalar sonrası hayvanların rahat bir şekilde otlayabileceğini ifade eden bölge halkından Emrah Pehlivan ise,“Şu an köyümüzün merasındayız. Kepçemiz çalışıyor. Bu merada daha önce su durduğundan dolayı böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Kepçenin çalışmasıyla meradaki suyumuz çekilecek ve hayvanlar rahat bir şekilde otlayacak” dedi.