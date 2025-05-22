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Gitarın tınıları, salondaki dinleyicilerin ruhuna dokundu. Müzikseverler, konser boyunca hem keyifli anlar yaşadı hem de sanatla iç içe olmanın mutluluğunu tattı.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen programda, orkestranın gitar merkezli repertuvarı büyük ilgi gördü. Enstrümantal Konserler serisinin ikincisi olan etkinlikte, klasik tınılarla bezenmiş eserler müzikseverler ile buluştu.

Bu kapsamda sahne alan Büyükşehir Kent Orkestrası, klasik gitarın büyüleyici ezgileriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs kültür takvimi kapsamında “Gitarın Tınıları” isimli konser programı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kent Orkestrası’nın sahne performansı büyük beğeni topladı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserlerle Sakaryalıları müziğin evrensel diliyle buluşturmaya devam ediyor.

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