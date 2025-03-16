Sakarya'nın Kocaali ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, talep ve isteklerini dinledi. Başkan Alemdar, ziyarette Karadeniz sahillerinin önemine dikkat çekti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerini Kocaali ile sürdürdü.

Kocaali’de muhtarlarla buluşan Başkan Alemdar’a Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP Kocaali İlçe Başkanı Adnan Arar, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Hazar eşlik ederken, toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ile birlikte Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da yer aldı.

Tek tek muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Alemdar, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar tüm hizmetleri şehrin her noktasına, mahallesine, ilçesine ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Karadeniz sahillerinin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin her noktasında asfalt, altyapı, sosyal projeler, park alanları ve tüm konularda gayretle çalışıyoruz.Özellikle turizm açısından hayati bir öneme sahip olansahillerimizidoğru planlama yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz Karadeniz sahillerimizi vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanacağı bir alan haline dönüştürmek” diye konuştu.

Buluşma sonrası Başkan Alemdar yanındaki heyetle beraber, asfaltı, peyzajı, altyapısı ve ışıklandırmasıyenilenerek bölge halkının kullanımına sulanan Şehit Yılmaz Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Alemdar, “Kocaali’mize çok yakışan, ilçenin ulaşımında önemli bir yeri olan caddenin geniş, ferah ve modern aydınlatmasıyla hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte deplanlamalarımız doğrultusunda asfalt ve yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ise cadde için Başkan Alemdar’a teşekkür ederek, “Kaldırımlarıyla, ağaçlandırmasıyla, aydınlatmasıyla Kocaali’mize yakışan bir caddemiz ilçemize, Yalı Mahallemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.Bu güzel hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.