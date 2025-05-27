Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür etkinlikleri kapsamında “Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemal İnal” konulu şöylesi ile sona erecek.

SAKARYA (İGFA) - Ofis Sanat Merkezi’nde moderatörlüğünü Ömer Faruk Deliktaş’ın yapacağı programa Yazar Dursun Gürlek konuşmacı olarak katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs kültür sanat takvimi söyleşi programıyla tamamlanıyor. Bu kapsamda Yazar Dursun Gürlek, Osmanlı’nın zarif münevverlerinden İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı konuşacak. Moderatörlüğü Ömer Faruk Deliktaş üstleneceği program 28 Mayıs Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak.

Tüm tarihseverleri davet ediyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Geleneği, zarafeti ve ilmi şahsiyetiyle bir devri temsil eden İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı konuşacağımız bu özel programda tüm sanatseverleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” denildi.