Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ilişkin önemli atamalar gerçekleştirildi. Atamalar, yönetim kadrosunda yenilenme ve güçlendirme hedefi doğrultusunda yapıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yapılan yeni atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk atandı.

Yönetim kadrosunda yenilenme ve güçlendirme hedefi doğrultusunda yapılan atamalarda, daha önce AK Parti Bursa Milletvekilliği yapmış ve 2022 yılından bu yana Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu'nda görev alan Mehmet Tunçak ismi de yer aldı. Tunçak’ın, kendisinin geçmişteki siyasi ve idari tecrübesi, kurumun tarım ve gıda sektöründeki hedeflerine ulaşmasında kritik bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.