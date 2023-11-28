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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlelerine devam ediyor. Tıbbi aromatik bitki, kenevir, domates, çilek, mantar, çikolata ve birçok alanda üretim tesislerini faaliyete geçiren Büyükşehir, son olarak Meyve-Sebze Kurutma Tesisini hayata geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yerel üreticiler için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya devam ediyor.



Sakarya Ticaret Borsası içerisinde BELPAŞ marifetiyle hayata geçirilen Meyve Sebze Kurutma Tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Bu topraklarda üretilen meyve, sebze ve aromatik bitkileri kurutup vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Tesisimiz kurulduğu günden itibaren 10 ton sebze meyve kurusunuhemşerilerimizin sofralarına ulaştırdık” dedi.

Sakarya Ticaret Odası içerisinde 300 metrekare alana kurulan kurutma tesisi, hizmete girdiğinden itibaren10 ton sebze meyve kurusu elde edildi.

Ürün çeşitliliğin artabileceğini belirten Başkan Yüce, “BELPAŞ marifetiyle hayata geçirdiğimiz Meyve Sebze Kurutma Tesisimiz ile üreten Sakarya’nın ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Büyükşehir marifetiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Pamukova Çilek Üretim Merkezinde üretilen domateslerin ve çileklerin yanı sıra erik, üzüm, hurma, patlıcan, elma ve ayva gibi ürünlere tesisimizde kurutuyoruz. Yakın bir tarihte SERA AŞ bünyesinde yetiştirilen aromatik tıbbi bitkileri ve sebze unlarını kurutma programına alarak üretimlerini tamamladık” dedi.

Tesis hakkında bilgi veren Ekrem Yüce, “300 metrekare alanda günlük 3 bin 500 kilogramyaş meyve sebze kapasiteli kurutma tesisini bünyemize kazandırdık. Son model teknolojik aletlerle hijyenik olarak üretilen kurutulan ürünleri kendimiz üretiyor veya vatandaşlardan alıp kurutma işlemine tabi tutuyoruz. Tesisimizde mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme işlemlerini gerçekleştirip satışa hazır hale getiriyoruz. Yerel üreticilerin desteklendiği, bu toprağın mahsullerinin yine bu topraklarda yaşayan vatandaşlara ulaştırmak için paketlenmiş bir şekilde BELPAŞ satış noktalarında vatandaşlarla buluşturuyoruz” dedi.