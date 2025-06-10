Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Kırklareli’de düzenlenen 100. Geleneksel Büyükmandıra Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimizden Enes Kösemusul ve Alpaslan Tekmen üçüncü olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, bu yıl 100’üncüsü düzenlenen Geleneksel Büyükmandıra Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde düzenlenen organizasyonda temsilcilerimizden Enes Kösemusul ve Alpaslan Tekmen zorlu rakiplerine karşı sergiledikleri performansla üçüncü olmayı başardı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TEBRİK

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kırklareli’de düzenlenen 100. Geleneksel Büyükmandıra Yağlı Güreşlerinde üçüncü olan sporcularımızdan M. Enes Kösemusul ve Alpaslan Tekmen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.