Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Zeynep Çalar ve Mücahit Gülşan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasında boy gösterdi.

19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya ilindegerçekleştirilen şampiyonada, Zeynep Çalar 100 metre ve 200 metrede Türkiye birincisi olurken, bir diğer sporcu Mücahit Gülşanise 100 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

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