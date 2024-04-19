Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SESOB Başkanı Hasan Alişan ve esnaf yöneticilerini ağırladığı hayırlı olsun ziyaretinde, "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz ve herkes için yararlı ne ise onu yapacağız. Sakarya'nın yararına her adımın arkasındayız. Adımlarımızı inşallah daima sağlam ve kararlı şekilde atacağız" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ve birliğin yönetim kurulu üyelerini "hayırlı olsun" ziyaretinde ağırladı.

Ziyarette, esnaf ve yerel yönetim uyumu ve şehrin ticaret hacminin geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmanın Sakarya ticareti ve şehir esnafı için olumlu sonuçlar getireceğine vurgu yapan Başkan Alemdar, alınacak her kararın esnafın yararına olması gerektiğine dikkat çekti.

SORUNLARI BİRLİKTELİKLE ELE ALACAĞIZ

Esnafla her an temas halinde olacaklarını ifade eden Alemdar, "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Sürekli esnafımızla temasta ve diyalog halinde olacağız. İnşallah birlikteliğimizi koruyarak sorunları ele alacak ve herkes için en yararlı ne ise onu yapacağız. Bu nedenle şehrin bütünlüğü açısından hem vatandaşın hem esnafın faydası için topyekün bir çalışma yapalım. Bir bütünlük içerisinde sorunları ele alırsak çözümü hızla bulacağımıza inanıyorum" dedi.

SAKARYA'MIZIN YARARINA ATILACAK HER ADIMIN ARKASINDAYIZ

Başkan Alemdar, esnafa birliktelik vurgusu yaparak, "Belli dönemlerde şehir dinamikleri bir araya gelmeli ve kentin yararına olacak ayrıştırmayan, bütünleştiren fikirleri, projeleri sunması gerekir. Sakarya'mızın yararına atılacak her adımın arkasındayız. Olumlu sonuç verecek olan her şeye varız. Günübirlik, kısa vadeli çözümlerin kimseye fayda sağlamadığını biliyoruz. Bu nedenle adımlarımızı daima sağlam ve kararlı şekilde atacağız" ifadelerini kullandı.

YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Alemdar'ı görevi dolayısıyla tebrik eden SESOB Başkanı Hasan Alişan ise, "Yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. İnanıyorum ki sizlerle şehir esnafı nezdinde sık sık bir araya geleceğiz. Sizin her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Alemdar ve esnaf odası heyeti günün anısına fotoğraf çekildi.