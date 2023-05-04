AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın’ın Germencik ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Aydın 28. Dönem Milletvekili Adayı Savaş ilk olarak, AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün, AK Parti Germencik Kadın Kolları Başkanı Hatice Köse, AK Parti Germencik Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Hoşer ve Germencik Meslek Odaları ve Kooperatif Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında Meslek Odaları ve Kooperatif Dernek Başkanlarının sorunlarını dinleyen Savaş, bunlara çözüm üreteceğini belirtti.

Görüşmenin ardından Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen Mustafa Savaş burada, iki ayrı özel işletme olan süt ve ilaç fabrikalarını ziyaret etti. Fabrikaların işleyişleri, ihracat ve ithalatları hakkında bilgi alan Savaş, çalışanlarla bir araya gelerek bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

“Daha zengin, daha güçlü, daha bağımsız bir ülke olmak için çok çalışacağız”

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, 21 yıldır Türkiye’nin refahını yükselttiklerini, bundan sonra da yükseltmek için çok çalışacaklarını şu sözlerle belirtti:

“14 Mayıs Türkiye'yi büyütmek isteyenlerle Türkiye'yi küçültmek isteyenlerin bir mücadelesidir. Hedefimiz büyük, iddialarımız büyük ve ülkemizi daha zengin, daha güçlü, daha bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmesi için çok çalışacağız.”

“Küreselde güçlü bir Türkiye istenmiyor”

Konuşmasında Türkiye’nin büyümesinden ve gelişmesinden rahatsız olanların ve önünü kesmek isteyenlerin başaramayacaklarını vurgulayan Savaş, “Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar, küresel anlamda güçlü bir Türkiye istenmiyor. Kendi kendine yetebilen, zenginliklerini çocuklarıyla, torunlarıyla paylaşacak bir Türkiye var” dedi.

Hem Türkiye’nin hem de Aydın’ın iyi yerlere taşınması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Savaş; “Çok çalışacağız, çünkü hem ülkemizde hem Aydın’ımızda yapacağımız çok işler var. Ben biliyorum ki Germencik 14 Mayıs günü çok güçlü bir destek verecek. Bu destek Aydın'a gidecek, Aydın'dan da Ankara'ya gidecek. Sizlere güveniyorum, inanıyorum” diye konuştu.

Haber: Ebru Paksoy