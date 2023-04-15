AK Parti Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, Çine’de önce partililerle ardından vatandaşlarla buluştu. AK Parti Çine İlçe Başkanlığı’nda partililerle buluşan Savaş’ı AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve partililer karşıladı. İlçe binasında kısa bir konuşma yapan Savaş, Çine’yle ilgili çok hayalinin olduğunu belirterek, “Çine’de yapacağımız daha çok iş var. Yatırımlarımızın birçoğunu hayata geçirdik, daha birçok yatırım yapacağız. Çine’yi bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Aydın-Çine Demiryolu'nu yapacağız. Gençlik Merkezimiz bitmek üzere, doğalgaz hemen hemen her mahallede var. Çok güzel bir hükûmet binamız oldu. Muğla ve Aydın arasında bir geçiş yolu olan Çine’yi daha ön plana çıkaracağız. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrikalar kuruluyor ve sırada bekleyen birçok fabrika var” dedi. AK Parti’nin 12 milyon üyesi olduğunu vurgulayan Savaş, “Dünya’da bunun başka bir örneği yok. İnşallah 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden dünya lideri yapacağız” diye konuştu.

Savaş, daha sonra Çine Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkanları dolaşan Savaş, esnafla sohbet ederek onlardan gelen istek ve şikayetleri not aldı. Program ev ziyaretleriyle devam etti.