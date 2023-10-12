Kütahya Ekspres Haber'den Bünyamin Doğan'ın haberine göre; Emet Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Haluk Ş, internet tabanlı mesajlaşma uygulaması ile Kütahyalı yargı mensuplarından başlayarak Adalet Bakanlığı, HSK üyelerine hakaret etti. Soruşturma açılan Savcı, meslekten ihraç edildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Haluk Ş., Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı ve Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerine ve çok sayıda kamu görevlisine hakaretlerde bulundu.

Mesajlarda ayrıca, müfettişlerin soruşturma yapamayacağını ve kendisine bir şey olmayacağını ifade etti.

Savcı Haluk Ş., özellikle Adalet Bakanlığı ve HSK’ye yoğun hakaretler içeren mesajlar gönderdi.

Mesajlarında “Müfettiş falan gelse öyle dayak mayak boş iş. Çok dev aynasında görmemek lazım müfettişi HSK’yı aciz basit insan hepsi.” şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

Ayrıca, HSK Genel Sekreterlik yöneticilerine de ağır hakaretler içeren mesajlar gönderdi ve kendisine soruşturma açabilecek kişileri beklemeye çağırdı.

BAŞSAVCILIK HAYALLERİ KURUYORDU

Savcı Haluk Ş., ayrıca Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı ve Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile de internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurarak ağır hakaretlerde bulundu.

Hakaretlerini Kütahya ve Emet mülki amirlerine de yönelten Savcı Haluk Ş, kendisine hiçbir şey olmayacağını savunurken, başsavcı olacağı iddiasında dahi bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı ve Savcı Haluk Ş.’nin meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

Savcı, ihraç kararı sonrasında yaptığı savunmada, hakaret ettiği kişilerin bu durumu bizzat kendisine yapmadığını ve bu nedenle cezalandırılamayacağını savundu.

Ancak savunması kabul edilmedi ve meslekten ihraç edildi.