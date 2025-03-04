2025 Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44’lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükseldi.ANKARA (İGFA) - Savunma ve havacılık sanayii rekor ihracat artışı kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yılın ilk iki ayındaki toplam ihracat yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaşırken, Türkiye’nin savunma sanayii, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseldi.

HEDEFİMİZ: KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ARTIŞ!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendinin yakalanmasının hedeflendiğini kaydetti. " "Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin-yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir" diyen Prof. Dr. Görgün, "Önümüzdeki dönemde, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ’lerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerimizi, kobilerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek" diye konuştu.