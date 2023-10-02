CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "Bugün gerçekleştirilen Efeler Belediyesi meclis oturumunda Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin kentimizin ve halkımızın menfaatleri düşünerek verdiği önerge ne yazık ki meclis başkanı tarafından okunmamıştır. Kamuoyuna karşı şeffaflık ilkesi ışığında okunmayan önergemizi siz değerli kamuoyu ile de paylaşmak istiyoruz. CHP olarak önergemizin takipçisi ve halkımıza karşı şeffaf bir anlayış doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."