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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Selendi’de son yıllarda üretimi giderek artan fıstık için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı. Doğada kendiliğinden yetişen menengiç çalısının aşılanmasıyla elde edilen ve yeşil altın olarak adlandırılan Selendi Fıstığı’nın tescille birlikte üretimin artırılması hedeflendi.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, tescilli ürünler kervanına bir yenisini daha eklemek üzere girişimde bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Salihli Kirazı, Salihli Odun Köftesi ve Kula Leblebisi’ni tescil ettirdikten sonra geçtiğimiz yıl da Salihli Üzüm Pekmezi ve Gökeyüp Güveci için tescil başvurusu yapmış olan Oda, henüz bu iki ürünün süreci tamamlanmadan yeni bir başvuruyu da Selendi Fıstığı için yaptı.

İlk coğrafi işaret tescilini 2008 yılında Salihli Kirazı'na alan Salihli TSO, zaman içinde Salihli Odun Köftesi ve Kula Leblebisi'ni de coğrafi işaretli ürünleri arasına kattı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Salihli Sultani Üzün Pekmezi ve Gökeyüp Çömleği için başvuru dosyalarını Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim eden Salihli TSO, yine görev alanı içinde bulunan Selendi’nin benzersiz özelliklere sahip fıstığı için de müracaatını yaptı.

Manisa’nın en uzak ilçelerinden biri olan ve kısa süre öncesine kadar hayvancılık ve tütüncülükle geçimini sağlayan Selendi’de son yıllarda Antep fıstığı üretimine yoğun bir talep oluştu. Özellikle Gaziantep’ten gelen tatlıcıların büyük rağbet gösterdiği Selendi fıstıkları, özellikle yoğun yeşil rengi nedeni ile baklava ve benzeri tatlıların albenisini artırmak amacıyla tercih ediliyor.

Salihli ve bölgede yetişen ürünlerin değerini artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Salihli TSO, Selendi fıstığı ile birlikte tescilli ürünlerinin sayısını altıya çıkarmış olacak. Üreticilerin bin bir emekle ortaya koyduğu ürünlerin iç piyasanın yanı sıra ihracata da konu olması ve alıcıların dikkatini çekmesi için tescil edilmesinin büyük yararı olduğunu belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, tesciller hakkında şu bilgileri verdi:

“Salihli’nin yanı sıra, odamızın sorumluluk alanında bulunan Kula ve Selendi'ye özgü ürünlerin değerini artırmaya yönelik olarak tescil çalışmalarına ağırlık verdik. Salihli Kirazı, Salihli Odun Köftesi ve Kula Leblebisi'nden sonra, geçtiğimiz yıl Salihli Sultani Üzüm Pekmezi ve Gökeyüp Çömleği için de tescil koruması sürecini başlattık.

Tescil işlemi, ürünlerin değerini artırıyor ve özellikle yurt dışındaki alıcılar açısından daha güvenilir olarak kabul edilip, talebin artmasını sağlıyor. Tescil korumasına almaya karar verdiğimiz son ürün olan Selendi Fıstığı, benzerlerinden farklı özellikler taşıyor. Koyu yeşil rengi ile dikkat çeken bu ürün için Gaziantep’teki tatlıcılar büyük miktarlı bağlantılar yapıyor. Üreticiler de yoğun talep gören bu ürünü yetiştirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.”

