Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Siirt Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrettin T. yönetimindeki otomobil, Bayram D. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Bayram D., ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.