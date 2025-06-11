Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sosyal medyada yayılan kene vakası haberlerinin abartıldığını ve şehir merkezinde kene kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı. Algı operasyonlarının turizm ve ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Uzun, vatandaşları park ve mesire alanlarını güvenle kullanmaya davet etti.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, son dönemde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan kene vakası haberlerinin vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yaptı.

Sivas Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında konuşan Uzun, 2025 yılında kene kaynaklı 7 ölüm yaşandığını, ancak bunların hiçbirinin şehir merkezinde olmadığını söyledi.

Başkan Uzun, “Sivas merkezde kene yakalanan ya da hayatını kaybeden kimse yok. Ölümler Koyulhisar’da 2, Zara’da 2, Gülpınar Köyü’nde 1, Yıldızeli’nde 1 ve Tokat’ta yakalanıp Sivas’ta vefat eden 1 kişiyle sınırlı. Buna rağmen bazı sözde haber siteleri, ‘Sivas’ta kene vakası’ algısı yaratarak turizm ve ekonomimize zarar veriyor. Tek dertleri belediyeyi hedef göstermek” dedi.

“KORKU YAYIP ALGI OLUŞTURULUYOR”

Yılan, örümcek ve kene haberleriyle bilinçli bir korku kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Başkan Uzun, “Yılanlar zehirsiz tarla yılanı, örümcekler doğanın parçası. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyan kene, Sivas merkezde yaşamıyor. Bu kene, yüksek rakımlı bölgelerde, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Kelkit Vadisi’nde görülüyor. Merkezde kene yakalanıp ölen bir vaka duydunuz mu? Hayır” diye konuştu.

“HASTANELERİMİZ UZMAN, İLAÇLAMALAR DENGELİ”

Sivas’taki hastanelerin kene konusunda uzman olduğunu vurgulayan Başkan Uzun, “Keneler hastanede çıkarılırsa sorun olmaz. Sigara basmak, ateş tutmak gibi yöntemler zararlı. Koyulhisar, Suşehri, Zara gibi ilçelerde yakalananlar, Cumhuriyet Üniversitesi’nde tedavi olabilir. İlaçlamalarımız drone ve karadan devam ediyor, ancak aşırı ilaçlama arıları ve karıncaları öldürerek doğanın dengesini bozar. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz uzman ekiplerle parkları, bahçeleri ve mesire alanlarını düzenli ilaçlıyor” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Başkan Uzun, “Sivas merkezde kene sorunu yok, KKKA virüsü taşıyan kene bulunmuyor. Parklara, bahçelere, mesire alanlarına güvenle gidin. Çocuklarınız oynasın, mangalınızı yakın, pikniğinizi yapın. Sivas’ta yazın insanları evde tutmak psikolojilerini bozar. Bu algı çalışmaları, gurbetçilerin gelmesini engelleyerek esnafımıza ve ekonomimize zarar veriyor. Şehrimize zarar veren bu algıya karşı duracağız” çağrısında bulundu.