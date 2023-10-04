Hayvan dostu politikalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’
MAMA VE BATTANİYE HEDİYE ETTİLER
Gezide öğrencilere görevliler tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'
‘ONLARI HER ZAMAN KORUMALIYIZ’
Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon
Kağan Özkan ise, “Bugün hayvanları yakından görme fırsatı bulduk. Ben de evimizde kuş besliyorum. Lütfen hayvanlara iyi davranalım. Onlar için sokağa düzenli olarak mama ve su bırakalım” diye konuştu.
‘SAHİPSİZ CAN DOSTLARIMIZ BİZLERE EMANAET”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de çocuklara hayvanlara karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde minik hayvan severleri ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Merkezimizi baştan aşağıya yeniledik. Burada sahipsiz can dostlarımız için tedavi gördükleri süredeki barınma koşullarını iyileştirdik. Türkiye’deki en modern rehabilitasyon merkezlerinden birisiyiz. Sokak hayvanlarının canları bizlere emanet. Bu nedenle merkezimizde tedavi gören can dostlarımıza gerekli olan her türlü bakım, tedavi ve desteği uyguluyoruz. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılamak için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.