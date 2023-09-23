Kaza, Yuvaca-Atburgazı Yolu’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Özkan (47) yönetimindeki 09 JM 649 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu telefon direğine çarptı. Büyük bir hızla direğe çarpan motosikletin sürücüsü Özkan başına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve kısa bir süre önce emekli olduğu öğrenilen Özkan’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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