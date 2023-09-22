Gençler ve tecrübeli partililerden oluşan bir yönetim oluşturduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Av. Fatih Gürer, ilçe yönetimin 9 çiftçi, 18 üniversite mezunu, 30 yaş altında 6 genç, daha önceden görev yapmış 2 gençlik kolları başkanı, geçen dönem kadın kolları başkanı, 5 avukat, 3 mühendisin yer aldığını söyledi. Yeni yönetimde ilk kez ana kademede görev yapacak 15 yeni isim bulunurken, bu isimlerden 6’sı ilk kez siyasette yer alacak kişiler oldu.

7 Ekim’de yapılacak olan büyük kurultaya kadar parti içerisinde düzenlemeleri yapacaklarını ardından yeni yönetim kurulu olarak yerel seçimlere odaklanacaklarını belirten Fatih Gürer; “Biz Ak Parti ilçe yönetimi olarak yerel seçimlerde Cumhur ittifakının başarısı için çalışacağız. Yerel seçimlerde alınacak başarı ile Söke’yi, Aydın’ı belediyecilik hizmetleri ile tanıştırmak istiyoruz” dedi.

Fatih Gürer kadın kolları başkanının önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Ak Parti’nin Fatih Gürer Başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Mehmet Sercan Coşkun, Hakan Selçukoğulları, Hülya Yıldırım, Arzu Ünal, Mehmet Sordabak, Engin ağaoğlu, Funda Tanrıöver, Oktay İşbiter, Ömer Demirci, Ufuk Asrav, Fethat Aka, Ömer Gümüş, Umut Bademci, Mustafa Afacan, Mustafa Ayhan, Hasan Bayraktar, Süleyman Şami, Süleyman Yılmaz, Aykut Zingal, Erdem Tan, Turay Kavgacı, Gülseren Kaya, Halil İbrahim Yalnız, Şuhayip Sümer, Musa Kazım ünal, Ayhan Demirci, Esin Özhavutçu, Yunus Emin Gül, Erkan Güler.