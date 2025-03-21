TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi, iddialı bir atış testiyle sessizliğini bozdu.

SOM-J, atış sırasında hedef deniz platformunu başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SOM-J'nin modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacağını ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacağını kaydetti.

Yeni yetenek yüklendi! ????????✅TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. ????SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden… pic.twitter.com/8hX92zaaMB— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 21, 2025

Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayisinin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kacır, teknik özelliklerini ise şöyle sıraladı:

Kara ve suüstü hedefler

Veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma)

KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyum

Kızılötesi arayıcı başlık

Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı

Düşük radar görünürlüğü