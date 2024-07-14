Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 48 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 15 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 30, en yüksek 45 derece olacak. 16 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı en düşük 28, en yüksek 45 derece olacak. 17 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 27, en yüksek 43 derece olacak. 18 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 30, en yüksek 48 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 12.00 ile 18.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Haber: Ömür Yapıcı