Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "2017 yılında yapılan sözleşmelerle kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - “2017 yılında yapılan sözleşmelerle kamu zarara uğratıldı” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkezimiz tarafından 26 Haziran tarihinde yalanlanan gerçek dışı iddiaların, benzerlerinin tekrar gündeme getirilerek kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı tespit edildiğine dikkati çekilerek, "2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili şirketlerle yapılan anlaşmalarla ilgili herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve tüm işlemler Sayıştay denetiminden geçmiştir. 2017 yılında Türk Lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla, 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm ilgili şirketlerle Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır. Tüm borçlulardan bütün alacaklar, o günün kurundan hesaplanarak zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş olup Sayıştay tarafından herhangi bir kamu zararı belirlenmemiştir" ifadeleri yer aldı.