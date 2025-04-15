Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 8’incisini düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali 08 Nisan tarihinde başladı.BURSA (İGFA) - 15 Mayıs Perşembe günü tamamlanması planlanan festivalde; Voleybol, Basketbol, Okçuluk, Masa Tenisi, Dart, Oryantiring, Paten, Atletizm, Spor Tırmanış, Bisiklet, Bocce, Badminton ve Akıl Oyunları olmak üzere 13 branşta 72 ayrı kategoride 225 ayrı müsabaka oynanacak. 21 Lise ve 39 Ortaokul olmak üzere toplam 60 okulun katıldığı festivalde 2500 dolayında öğrencinin müsabakalara katılması hedefleniyor.

OKÇULUK VE ORYANTİRİNG YARIŞMALARI TAMAMLANDI

Festivalin ilk haftasında okçuluk ve oryantiring branşlarında müsabakalar tamamlandı. Bugün iki branşın ödül töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte hem ödül törenine katıldı hem de küçük kızlar kategorisinde devam eden voleybol müsabakalarını ve devam eden dart yarışmalarını izledi.

İNEGÖL İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün İnegöl için güzel bir gün. Hem spor festivalimizle ilgili ödüllendirmelerimizi yapacağız hem de mobilya fuarımızın açıldığı gün. Dolayısıyla bugün İnegöl’ümüzün bayramı. Bu yıl Spor Festivalimiz 8 Nisan’da başladı.

Mayıs ayında tamamlanacak. 72 ayrı kategoride toplam 225 ayrı müsabaka gerçekleşecek. Spor Festivalimiz bu yıl 13 ayrı branşta yapılıyor; Voleybol, Basketbol, Okçuluk, Masa Tenisi, Dart, Oryantiring, Paten, Atletizm, Spor Tırmanış, Bisiklet, Bocce, Badminton ve Akıl Oyunları. Lise düzeyi ve ortaokul düzeyinde 60 ayrı okulumuz festivalimizde yer alıyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum. 2500 dolayında sporcunun bu organizasyonda yer aldığını ifade edebilirim. Bugün de okçuluk ve oryantiring olmak üzere iki ayrı branşımızın ödül törenini gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN FIRSATLAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Bizler gençlerimize güveniyoruz, onların yanındayız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Onlar için imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Gerek belediyemiz gerek milli eğitim gerekse de ilçe spor müdürlüğümüz olarak el ele vererek gençlerimiz için fırsatlar oluşturmaya çalışacağız.

Biliyorsunuz Akhisar Mahallemizde yeni bir spor salonunu tamamladık. Alanyurt bölgesinde de yeni bir yüzme havuzunu ihale ederek yapımına başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası okçuluk ve oryantiringde dereceye giren sporculara ve okul takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.