Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesi yaptığı açıklamada Türkiye’nin Cumhur İttifakının vizyonuna ihtiyacı olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Türkiye’nin geleceğinin Cumhur İttifakı olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, Türkiye Yüzyılının yeni bir başlangıç olduğunu da ifade etti.

Pazar günü 85 milyonun hür iradesiyle sandığa gideceğini kaydeden Başkan Yazıcı, “Ülkemiz adına önemli bir seçimin arefesinde, herkes gibi bizler de milletimiz ve memleketimiz adına en iyisini rabbimden diliyoruz. Ancak özellikle son süreçte farklı şehirlere yönelik yaptığımız inceleme ve istişarelerde, seçim sürecinin 3 kutuplu şekilde ilerlediğini gördük. Bu durum üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU TEMELLER ÜZERİNDE

Amaçları her ne kadar eğitim ve kültür olsa da milletin ve memleketin geleceğine dair konularda fikir üreten bir düşünce kulübü hüviyetinde çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Yazıcı, “Bu minvalde yaptığımız araştırmalarda, seçim sürecinde dernek Genel Merkezimizin bulunduğu şehrimiz Bursa başta olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirlerinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtan tek siyasi oluşumun Cumhur İttifakı olduğunu gördük. Geçmiş ile geleceğin buluştuğu tek noktanın Cumhur İttifakı olduğunu tespit ettik. Proje, hizmet ve eser söyleyen adayların Cumhur İttifakı adayları olduğunu gördük. Eksiksiz olduklarını iddia etmeden, doğru temeller üzerinde olduklarını ifade etmek istiyorum” dedi.

Bir tarafta da ideoloji güderek seçim kazanmaya çalışan bir siyasi oluşum olduğuna dikkat çeken Turgay Yazıcı, “Üzüldüğümüz nokta şu ki, hizmet konuşmak yerine pek çok şehrimizde siyasi çekişmelerle bir seçim süreci yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropollerde bizler hizmet yarışı beklerken, Cumhur İttifakının karşısında türlü oyunlar, algılar üreten bir siyasi oluşum gördük. Millet olarak biz birbirini karalayıp iftiralar atan, oyunlar kuran siyasi partiler değil, hizmette ve projelerle yarışan partiler ve adaylar görmeyi arzu ederdik” diye konuştu.

“MİLLETİMİZ ALGI YÖNETEN İLE HİZMET ÜRETENİ AYIRT ETMEYİ BİLİR”

Üçüncü bir kutup olarak her iki kesimden de küskünlerin oylarını almayı amaçlayan bir oluşum olduğunu belirten Yazıcı, “Ancak burada atlamamamız gereken konu, şehirlerimizin geleceğidir. Her 3 kutupta da ilk bakılması gereken, adayların ortaya koyduğu projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Milletimiz algı yöneten ile hizmet üreteni ayırt etmeyi mutlaka bilecektir” açıklamalarında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN CUMHUR İTTİFAKI VİZYONUNA İHTİYACI VAR”

Bir düşünce kulübü vazifesi üstlenen Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nin tüm bu parçaları bir araya getirip incelediğinde Türkiye’nin Cumhur İttifakı vizyonuna ihtiyacı olduğu kanısına vardığını açıklayan Turgay Yazıcı, “Bu vizyon sadece proje değil, aynı zamanda ortaya konan birlik ve beraberlik örneğidir. Hiçbir pazarlığa konu edilmeden 3 siyasi partinin ortaya koyduğu tutum, milletimizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliktir. Herkes en iyi adayı sunduğu şehirde söz sahibidir. Pazarlıklar söz konusu edilmemiştir. Yüce milletimiz de ülke genelinde tüm şehirlerimizde 2200 yıllık devlet geleneğini en iyi şekilde temsil edecek siyasi oluşuma yetkiyi verecektir. Şehirlerimizin gelişen dünyaya ayak uydurabilmesi adına 31 Mart’ta yapılacak seçimler elzemdir. Şimdiden sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.