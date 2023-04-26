Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Sultanhisar ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 1 şüpheli şahsın (torbacı) içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 bin adet sentetik hap (uyuşturucu), 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.K isimli şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.